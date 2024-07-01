Есть динамика к продолжению роста товарооборота между Азербайджаном и Болгарией - министр (дополнение к новости 12.02)

БАКУ/Trend/ - В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Болгарией увеличился на 57% по сравнению с предыдущим годом и в 2024 году есть динамика к продолжению роста. Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана, сопредседатель Азербайджаномежправительственной комиссии Меджнун Мамедов на проходящем в Баку шестом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

По его словам, на сегодняшний день подписано 69 документов о сотрудничестве между Азербайджаном и Болгарией, еще 7 документов находятся на рассмотрении.

"Есть возможность дальнейшего наращивания торговых отношений. Мы также полны решимости расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства", - подчеркнул министр.

Он пригласил болгарские компании принять участие в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

Также министр считает, что развитие международного транскаспийского коридора Восток -Запад может принести коммерческую пользу болгарским компаниям.

"Азербайджан является важным региональным хабом, и Болгарии могут быть выгодны транспортные возможности Азербайджана", - отметил Меджнун Мамедов.

Он упомянул, что энергетическое сотрудничество между странами и торговля - в числе приоритетов роста взаимодействия.

"Мы видим большие возможности и для туризма, тем более что с июня открыт авиарейс Баку --София. Также есть потенциал для развития гуманитарных связей и образовательных программ", - добавил министр.