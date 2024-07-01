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AccessBank представил обновленный филиал «20 Января» (ФОТО)

Экономика Материалы 1 июля 2024 15:14 (UTC +04:00)
AccessBank представил обновленный филиал «20 Января» (ФОТО)
Фото: Accessbank

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БАКУ /Trend/ - AccessBank, реализующий с начала года политику расширения филиальной сети и повышения доступности финансовых услуг для клиентов, сегодня после капитального ремонта открыл филиал «20 Января». Филиал, оформленный в новой концепции, расположен по адресу: город Баку, улица А. Мустафаева, 1c.

В обновленном в соответствии с современными тенденциями филиале клиентам предлагается широкий спектр банковских услуг, включая кассовые операции, размещение вкладов, различные виды кредитов, выдачу пластиковых карт, денежные переводы, обмен валют и многое другое.

"Наша цель - предоставить клиентам в Азербайджане качественные и оперативные банковские услуги в максимально комфортных условиях. С начала года каждый из наших филиалов, открытых в различных регионах и в столице, соответствует современным банковским концепциям. Здесь клиенты могут не только получать финансовые услуги, но и воспользоваться финансовыми консультациями от членов нашей профессиональной команды," - сказал председатель правления AccessBank Давит Циклаури.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 35-ю филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 21 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.

AccessBank представил обновленный филиал «20 Января» (ФОТО)
AccessBank представил обновленный филиал «20 Января» (ФОТО)
AccessBank представил обновленный филиал «20 Января» (ФОТО)
AccessBank представил обновленный филиал «20 Января» (ФОТО)
AccessBank представил обновленный филиал «20 Января» (ФОТО)
AccessBank представил обновленный филиал «20 Января» (ФОТО)
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