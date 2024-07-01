AccessBank представил обновленный филиал «20 Января» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - AccessBank, реализующий с начала года политику расширения филиальной сети и повышения доступности финансовых услуг для клиентов, сегодня после капитального ремонта открыл филиал «20 Января». Филиал, оформленный в новой концепции, расположен по адресу: город Баку, улица А. Мустафаева, 1c.

В обновленном в соответствии с современными тенденциями филиале клиентам предлагается широкий спектр банковских услуг, включая кассовые операции, размещение вкладов, различные виды кредитов, выдачу пластиковых карт, денежные переводы, обмен валют и многое другое.

"Наша цель - предоставить клиентам в Азербайджане качественные и оперативные банковские услуги в максимально комфортных условиях. С начала года каждый из наших филиалов, открытых в различных регионах и в столице, соответствует современным банковским концепциям. Здесь клиенты могут не только получать финансовые услуги, но и воспользоваться финансовыми консультациями от членов нашей профессиональной команды," - сказал председатель правления AccessBank Давит Циклаури.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 35-ю филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 21 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.