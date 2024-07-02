Новая функция в мобильном приложении atb360

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank продолжает свою работу с целью обеспечения комфорта своих клиентов. Так, в безопасное и простое в использовании мобильное приложение atb360 добавлена ​​новая функция, позволяющая осуществлять оплату парковки.

Хотим отметить, что механизм оплаты максимально прост. Клиент на выезде из парковки сканирует в мобильном приложении штрих-код чека, который он взял при въезде, и осуществляет оплату.

На данный момент к данной системе подключены следующие парковки:

“Garage”, проспект Азербайджан

“Garage” парк Хагани

28 Mall

Port Baku Mall

Ganjlik Mall

Daniz Mall

Ganja Mall

Dalga Plaza

В ближайшее время в систему будут также включены парковки, расположенные по другим адресам.

Напоминаем, что приложение atb360 можно скачать на мобильный телефон из App Store или Google Play.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.