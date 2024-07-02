Новая функция в мобильном приложении atb360

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank продолжает свою работу с целью обеспечения комфорта своих клиентов. Так, в безопасное и простое в использовании мобильное приложение atb360 добавлена новая функция, позволяющая осуществлять оплату парковки.
Хотим отметить, что механизм оплаты максимально прост. Клиент на выезде из парковки сканирует в мобильном приложении штрих-код чека, который он взял при въезде, и осуществляет оплату.
На данный момент к данной системе подключены следующие парковки:
- “Garage”, проспект Азербайджан
- “Garage” парк Хагани
- 28 Mall
- Port Baku Mall
- Ganjlik Mall
- Daniz Mall
- Ganja Mall
- Dalga Plaza
В ближайшее время в систему будут также включены парковки, расположенные по другим адресам.
Напоминаем, что приложение atb360 можно скачать на мобильный телефон из App Store или Google Play.
С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.