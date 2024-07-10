Азербайджан и Узбекистан подписали протокол об укреплении партнерства

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан подписали в ходе 13-го заседания совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству итоговый протокол, в котором отражено укрепление партнерства между странами.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В документе отражено укрепление партнерства в торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, инновационной и других сферах.

Напомним, что в рамках делового визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Узбекистан состоялось 13-е заседание азербайджано-узбекской межправительственной комиссии (МПК).

Помимо заседания МПК, министр примет участие в заседании Наблюдательного совета Инвестиционной компании Азербайджан-Узбекистан и встретится с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.