Замбия столкнулась с наихудшими последствиями климатических изменений за последние 40 лет - министр

БАКУ /Trend/ - Замбия переживает одни из самых тяжелых последствий изменения климата, вызвавших самую жестокую засуху за последние 40 лет.

Об этом заявил министр "зеленой" экономики и окружающей среды Замбии Майк Мпоша, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

По его словам, изменение климата существенно затруднило продовольственную, энергетическую и водную безопасность, а также условия жизни миллионов людей.

"Сельскохозяйственное производство страны сократилось более чем в два раза, а производство гидроэнергии практически исчезло из-за низкого уровня воды в реках. Засуха охватила 84 из 116 районов Замбии, затронув 9,8 миллиона человек из 20 миллионов, при этом 6,6 миллиона граждан требуется срочная гуманитарная помощь. Эти события серьезно сказались на экономике страны, поскольку пострадали ключевые отрасли, которые являются основными драйверами ее экономического роста", - отметил он.

Майк Мпоша также подчеркнул, что на COP29 необходимо достичь нескольких важных целей: принятие нового коллективного количественного финансового целевого показателя, который свяжет тяжесть воздействия изменений климата с необходимым финансированием для развивающихся стран; продолжение работы по глобальной цели адаптации и принятие индикаторов для этого на следующем саммите в Бразилии; завершение разработки правил для углеродного рынка в рамках Парижского соглашения, а также ускорение работы Фонда потерь и ущерба для предоставления финансирования пострадавшим от климатических изменений странам.