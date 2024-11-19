В рамках COP29 прошла министерская встреча партнерства "Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации" (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 прошла министерская встреча партнерства "Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации (ФАСТ)", сообщает во вторник Trend.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов сказал в ходе встречи, что Бакинская инициатива "Гармония" - важное дополнение к партнерству ФАСТ.

Он отметил, что ФАСТ — важная платформа, направленная на решение неотложных задач в сфере сельского хозяйства через мобилизацию финансовых ресурсов для поддержки малых фермеров и сельских общин, наиболее уязвимых к изменениям климата.

"С помощью ФАСТ мы создаем целостный подход, чтобы климатические решения в агропродовольственных системах были не только результативными, но и инклюзивными. А сегодня мы представили на COP29 Бакинскую климатическую инициативу для фермеров — "Baku Harmoniya", демонстрирующую нашу приверженность решению климатических вызовов и повышению устойчивости сельскохозяйственных сообществ", - сказал он.

Министр отметил, что цель инициативы "Baku Harmoniya" — создание нового пути для сотрудничества, что способствует согласованию существующих инициатив.

"Мы рассматриваем инициативу "Baku Harmoniya"" как важное дополнение к партнерству ФАСТ, объединяющую платформу, которая делает климатическое финансирование более доступным и эффективным для повышения устойчивости сельских сообществ", — отметил Мамедов.

По его словам, в ходе каждой COP стороны развивают взятые ранее обязательства, изучают опыт прошлых инициатив.

"Baku Harmoniya" станет специализированной платформой для сотрудничества, обеспечивая не только сосуществование, но и согласованную работу климатических инициатив в области агропродовольственного финансирования для достижения максимального эффекта и предотвращения дублирования", - сказал он.

В свою очередь, посол Новой Зеландии по вопросам изменения климата Стюарт Хорн отметил, что Новая Зеландия поддерживает инициативу Азербайджана "Harmoniya", которая была разработана в партнерстве с координационной структурой ФАСТ.

"Мы с нетерпением ждем продолжения этой работы с ФАСТ и председательством COP", - сказал он.