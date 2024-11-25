Выгодный автокредит для юридических лиц от Халг Банка

БАКУ /Trend/ - Халг Банк запускает кампанию по автокредитам на выгодных условиях для юридических лиц. В рамках кампании можно будет приобрести автомобили FIAT Doblo и FIAT Ducato, представленные "Autolux Azerbaijan". Практичный дизайн и технические характеристики этих автомобилей делают их идеальным выбором для вашего бизнеса. Автокредит предоставляется под 12% годовых на срок до 48 месяцев с первоначальным взносом от 20%. При получении кредита под залог недвижимости первоначальный взнос не требуется. Кампания действует до 31 января 2025 года и доступна только для юридических лиц.

Также, в рамках кампании клиенты, воспользовавшиеся автокредитом, получают в подарок платежную карту Халг Банка Visa Business Platinum сроком на 1 год.

Карта Visa Platinum Business предоставляет возможность осуществлять различные бизнес-платежи, а также пользоваться премиальными услугами в любой точке мира во время деловых поездок - бесплатный доступ в бизнес-залы различных аэропортов, услуга Fast Track, профессиональный сервис Visa Concierge и другие привилегии. Онлайн контроль за операциями и дистанционное банковское обслуживание осуществляется посредством мобильного приложения XalqOnline.

Халг Банк, отмечающий в этом году 20-летие своей деятельности, в настоящее время является одним из динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Наряду с различными альтернативными каналами продаж, банк предлагает клиентам современные и доступные банковские услуги посредством сети обслуживания, состоящей из 30 филиалов по всей стране.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.