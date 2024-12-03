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ЦБ Азербайджана будет требовать от банков статическую информацию по случаям мошенничества

Экономика Материалы 3 декабря 2024 11:08 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана будет требовать от банков статическую информацию по случаям мошенничества

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ / Trend/ - Центральный банк Азербайджана со следующего года будет требовать от коммерческих банков предоставления статической информации по случаям мошенничества.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал заместитель директора отдела платежной системы и расчетов Центрального банка Азербайджана Рамиль Махмудов в кулуарах VIII Международного банковского форума.

"Со следующего года коммерческие банки Азербайджана будут предоставлять Центральному банку информацию (в том числе статистику) о случаях мошенничества",- сказал он.

По его словам, Центральный банк впоследствии будет проводить анализ этих данных.

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