Банк Республика и EFSE заключили кредитное соглашение для поддержки предпринимателства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Банк Республика, один из ведущих банков страны поддерживающий реальный сектор в Азербайджане и Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) подписали крупное кредитное соглашение.

Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму 21 миллионов евро сроком на 4 года.

Привлечённые средства будут направлены на финансирование микро, малого и среднего предпринимательства, в частности, на финансирование предпринимателей в регионах. Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика, привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей работающих во всех регионах Азербайджана.

«Данное соглашение - это очередной важный показатель уверенности международных финансовых институтов как в надежности Банка Республика, так и в устойчивости банковской системы страны. Мы благодарим наших партнеров из EFSE за сотрудничество, и уверенны что привличенные средства позволят нам усилить кредитную поддержку приоритетного для нас реального сектора, в частности, малого и среднего бизнеса, и тем самым внести свой вклад в развитие экономики страны» отметил Тариэль Исмайлов, Председатель Правления «Банка Республика.

«Вместе с Банком Республика мы углубляем наше сотрудничество для предоставления эффективных финансовых решений предпринимателям в Азербайджане. Этот новый кредит в азербайджанских манатах подчеркивает важность финансирования в местной валюте, позволяя бизнесу расти устойчиво и быть защищенным от валютных рисков», — отметила Andrea Hagmann, председатель Совета директоров EFSE

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.