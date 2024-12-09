В Азербайджане в следующем году вырастут минимальные размеры пенсий и зарплат (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С начала следующего года страховая часть пенсий в Азербайджане увеличится примерно на 9 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана председатель комитета Муса Гулиев в ходе обсуждения в третьем чтении законопроектов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год".

Он отметил, что также будут повышены минимальный размер пенсий и минимальная заработная плата.

"55% бюджета Фонда страхования от безработицы на следующий год будет направлено на активные меры по занятости", - сказал председатель комитета.

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