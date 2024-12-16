Компания «PwC Азербайджан» запускает TLP Week 2024 мероприятием, которое станет обсуждение законодательства о конкуренции (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Компания «PwC Азербайджан» объявила об успешном начале TLP Week 2024, первым мероприятием которой стала познавательная сессия «Регулирование рыночной доли и концентраций в соответствии с законодательством о конкуренции». Данное мероприятие, проведенное в сотрудничестве с Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, в очередной раз подтвердило неизменную приверженность PwC обмену информацией и профессиональному развитию.

Ведущими сессии выступили менеджер в «PwC Азербайджан» Гюльнар Зульфугарова и старший юридический консультант Назрин Хагвердиева, которые представили детальный анализ развивающегося законодательства о конкуренции. Участники получили ценные знания о ключевой терминологии, законодательных механизмах и их практическом применении.

В мероприятии приняли участие представители Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, среди которых были начальник отдела надзора за естественными монополиями Шамси Рзалы и начальник отдела антимонопольного контроля Фуад Ядигаров. Их участие привнесло важные перспективы, а интерактивная сессия вопросов и ответов позволила участникам обсудить сложные темы и получить экспертные рекомендации.

Мы считаем, что продолжение взаимного диалога в рамках государственно-частного партнерства и открытое обсуждение законодательных изменений, имеющих важное влияние на рынок, очень важно”, - сказала Гульнар Зульфугарова. "Учитывая положительное влияние таких инициатив на бизнес, проведение информативных мероприятий входит в число приоритетов нашей компании”.

TLP Week 2024 продолжится сессиями, направленными на расширение знаний и создание возможностей для сотрудничества между отраслями.