"Nar" представила новую сеть продаж и обслуживания в Ширване! (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Продолжая развивать доступные и высококачественные услуги связи по всем регионам Азербайджана, « Nar» открыл новый концептуальный магазин , основанный на предоставлении превосходного качества обслуживания клиентов.

Новый магазин Nar, расположенный на улице Хагани 19 в Ширване, отличается просторным дизайном, современным интерьером и удобной зоной обслуживания клиентов. Помимо услуг по обслуживанию клиентов, в новом магазине представлен широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров, доступных для приобретения.

Присутствовавший на церемонии открытия генеральный директор "Nar" Гуннар Панке отметил, что новый магазин, который будет обслуживать жителей Ширвана, численность населения которого превышает 80 тысяч человек, является примером внимания компании к регионам. Об открытии магазина жители Ширвана были проинформированы посредством SMS.

"Nar," следуя принципу предоставления доступных услуг связи для каждого, с открытием новых магазинов еще раз подтверждает свою миссию. Индивидуальный подход к клиенту, выгодные предложения и современные услуги, предоставляемые сетью продаж "Nar," являются результатом клиенториентированной деятельности компании," — отметил Г. Панке.

Вы можете найти ближайший к вам магазин "Nar" на сайте nar.az.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.