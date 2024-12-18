Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение по "Шахдениз" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" и отмене распоряжения "О мерах, связанных с транспортировкой азербайджанского природного газа на мировой рынок по Южному газовому коридору".

Как сообщает Trend, документы подписаны с целью совершенствования управления ЗАО "Южный газовый коридор".

Так, были отменены части 3 и 6 распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 25 февраля 2014 года № 287 "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора".

Отмененная 3-я часть распоряжения предусматривала представленность Общества в Наблюдательном совете через представителей, назначенных Государственной комиссией по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширению Южно-Кавказского трубопровода, реализации проектов Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP) и Транс-Адриатического трубопровода (TAP). Государственная комиссия должна была решать вопросы, вытекающие из указанного распоряжения.

Кроме того, было отменено распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 29 октября 2013 года № 15 "О мерах, связанных с транспортировкой азербайджанского природного газа на мировой рынок по Южному газовому коридору".