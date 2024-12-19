С первого квартала 2025 года Kapital Bank начнет преобразование бренда в Birbank (Дополнено)

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БАКУ/ Trend/ - С первого квартала 2025 года Kapital Bank начнет преобразование бренда в Birbank.



Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления, генеральный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов в ходе пресс-конференции банка по итогам текущего года и планам на следующий год.

"Как вам известно, в 2021 году внедрив возможность полностью онлайн-заказа кредитов и карт, мы сделали Birbank первым цифровым банком страны. Наши клиенты положительно восприняли это новшество. На сегодняшний день, с более чем 3 миллионами активных пользователей в месяц Birbank стал таким же сильным брендом, как Kapital Bank. Наши планы на будущее связаны с дальнейшей цифровизацией, внедрением современных технологий и искусственного интеллекта. Именно поэтому с первого квартала 2025 года мы начинаем трансформацию бренда Kapital Bank в бренд Birbank.

Это не означает, что Kapital Bank полностью исчезнет. Вы будете видеть Kapital Bank как финансовый институт и корпоративный бренд. Все наши продукты и услуги мы будем предлагать нашим клиентам под брендом Birbank. Мы, как и наши клиенты, станем частью Birbank. Если вы спросите, изменится ли что-то в отношении к клиентам, то ответ – да, клиенты почувствуют эту перемену в большей степени.

Birbank можно охарактеризовать как более молодой, динамичный, оперативный, цифровой и инновационный бренд. И все это найдет отражение в улучшенном клиентском опыте. Наши клиенты смогут получить все продукты и услуги через сайт и приложение Birbank. Кроме того, филиалы Kapital Bank также будут трансформированы в филиалы Birbank, и этот процесс займет около двух лет", - сказал Ф.Гусейнов.