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Kapital Bank ожидает, что НБКО BirKart начнет работать с чистой прибылью с 2026 года

Экономика Материалы 19 декабря 2024 12:15 (UTC +04:00)
Kapital Bank ожидает, что НБКО BirKart начнет работать с чистой прибылью с 2026 года

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - Kapital Bank ожидает, что дочерняя компания - небанковская кредитная организация (НБКО) BirKart начнет работать с чистой прибылью с 2026 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этои сказал член правления, главный финансовый администратор Kapital Bank Эмин Мамедов в ходе пресс-конференции банка по итогам текущего года и планам на следующий год.

"Kapital Bank через BirKart полностью владеет компанией PASHA Pay (бренд m10). Инвестиции банка в уставный капитал BirKart в основном направлены на развитие PASHA Pay. Также часть этих инвестиций расходуется на проекты, реализуемые Фондом "Красные сердца" [Red Hearts]. Эти вложения являются долгосрочными инвестициями. Мы ожидаем, что начиная с 2026 года проект [PASHA Pay] начнет приносить прибыль. Хочу отметить, что чистые убытки НБКО BirKart за последние годы не являются неожиданными, а были заранее запланированы", – заявил Э.Мамедов.

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