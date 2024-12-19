Kapital Bank ожидает, что НБКО BirKart начнет работать с чистой прибылью с 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Kapital Bank ожидает, что дочерняя компания - небанковская кредитная организация (НБКО) BirKart начнет работать с чистой прибылью с 2026 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этои сказал член правления, главный финансовый администратор Kapital Bank Эмин Мамедов в ходе пресс-конференции банка по итогам текущего года и планам на следующий год.

"Kapital Bank через BirKart полностью владеет компанией PASHA Pay (бренд m10). Инвестиции банка в уставный капитал BirKart в основном направлены на развитие PASHA Pay. Также часть этих инвестиций расходуется на проекты, реализуемые Фондом "Красные сердца" [Red Hearts]. Эти вложения являются долгосрочными инвестициями. Мы ожидаем, что начиная с 2026 года проект [PASHA Pay] начнет приносить прибыль. Хочу отметить, что чистые убытки НБКО BirKart за последние годы не являются неожиданными, а были заранее запланированы", – заявил Э.Мамедов.