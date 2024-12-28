ЦБА назвал цели денежно-кредитной политики на 2025 год

БАКУ /Trend/ - В 2025 году денежно-кредитная политика будет направлена на обеспечение ценовой стабильности, что является основным мандатом Центрального банка Азербайджана, а также на стабилизацию инфляции в рамках установленной цели.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2025 год.

Отмечается, что реформы по совершенствованию рамок денежно-кредитной политики будут продолжены.

"В соответствии с "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы", цель денежно-кредитной политики на следующий год будет заключаться в удержании годовой инфляции на уровне 4±2%. Как и в предыдущие годы, целевым показателем на следующий год станет изменение индекса потребительских цен, рассчитываемого Государственным комитетом статистики, за последние 12 месяцев. Согласно последним (октябрь 2024 года) прогнозам Центрального банка, в 2025 году ожидается, что годовая инфляция составит около 5,8%, что соответствует целевому уровню. Центральный банк также будет регулярно обновлять свои прогнозы инфляции на основе всестороннего анализа инфляционных факторов. Помимо общей инфляции, будет постоянно анализироваться динамика базовой инфляции, а также продолжится оценка инфляционных ожиданий", - говорится в информации.

ЦБА подчеркивает, что ценовая стабильность будет по-прежнему подвержена ряду внешних и внутренних рисков.

"В следующем году внешние факторы, такие как динамика цен на сырьевые товары на мировом рынке, инфляционные процессы и экономическая активность в странах-партнёрах, продолжат влиять на инфляционные процессы в стране. В условиях сохраняющейся геополитической напряжённости ожидается, что указанные внешние факторы останутся нестабильными. Среди внутренних рисков для ценовой стабильности можно выделить возможное чрезмерное расширение совокупного спроса, изменения тарифов на регулируемые государством товары и услуги, а также рост инфляционных ожиданий", - говорится в информации.

Согласно информации ЦБА, в 2025 году основную роль в передаточном механизме денежно-кредитной политики, как и прежде, сыграет валютный канал.

"Номинальный эффективный курс маната останется одним из ключевых факторов, влияющих на импортируемую инфляцию. Согласно последним расчётам, проведённым на основе прогнозов международных аналитических центров по двусторонним обменным курсам, в 2025 году номинальный эффективный курс маната продолжит укрепляться. В следующем году коридор процентных ставок Центрального банка останется одним из основных инструментов влияния на монетарные условия в экономике. Решения по процентному коридору будут приниматься с учётом изменения баланса рисков инфляции, обусловленных внешними и внутренними факторами, а также обновлннных макроэкономических прогнозов. Как и в предыдущие годы, в 2025 году обсуждение процентного коридора будет проводиться на заседаниях Правления Центрального банка в соответствии с заранее установленным графиком", - подчеркивает ЦБА.

В информации отмечается, что в 2025 году Центральный банк продолжит уделять внимание повышению аналитического и прогнозного потенциала.

"В рамках системы прогнозирования и анализа политики будет регулярно совершенствоваться модельный аппарат на основе передового опыта, расширяться охват и углубляться содержание исследований. Для расширения альтернативной статистической базы данных сотрудничество с государственными организациями и частными структурами будет продолжено", - отмечает ЦБА.