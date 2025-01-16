Средний коридор - наиболее эффективный маршрут для перевозок из Китая в Европу - генсек IRU

БАКУ/ Trend/ - Средний коридор - наиболее эффективный маршрут для перевозок из Китая в Европу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто в ходе Х заседания глав таможенных служб стран-членов Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

"Мы осознаем, что для того, чтобы действительно добиться нашего главного результата – реализации Среднего коридора как конкурентоспособного маршрута и достижения экономического прогресса – необходимо опираться на существующие инструменты, совершенствовать их и использовать максимально эффективно. Я бы сказал, что почти каждое заседание за последние два года так или иначе касалось Среднего коридора. Например, в последний раз, когда я был в Баку на COP29, мы провели сессию, посвященную тому, как сделать Средний коридор устойчивым. Это крайне важно, и у нас есть инструменты для этого. Даже в Китае я участвовал в обсуждении, как сделать Средний коридор эффективным для китайской торговли. Это не новый вопрос. В IRU мы совместно с Торговой палатой США провели исследование, чтобы выяснить, можем ли мы реализовать перевозки товаров из Китая в Европу через три коридора, и какой из них наиболее эффективен. Ответ был очевиден: Средний коридор – самый эффективный. Он самый короткий, самый дешевый", - сказал он.

Это не только самый короткий путь в Европу, но и самый короткий путь в США.

"Можно перевозить товары из Китая через Средний коридор, а затем через порт на восточное побережье США, где сосредоточено 60 процентов рынка. Поэтому я очень рад, что здесь присутствует ЕЭК ООН, потому что это вопрос не только для ОТГ, но и глобальный вопрос. Все, чего мы добьемся на Среднем коридоре, повлияет на мировую торговлю", - подчеркнул генсек.