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bp не исключила возможность участия в разработке месторождения "Карабах" в этом году

Экономика Материалы 24 января 2025 13:19 (UTC +04:00)
bp не исключила возможность участия в разработке месторождения "Карабах" в этом году

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/- Не исключена вероятность того, что bp войдет в контракт на разработку месторождения "Карабах" в текущем году.

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сообщил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

"Один из ключевых проектов - участие в проекте "Карабах", по которому подписан меморандум о взаимопонимании. По нему ведутся активные работы и переговоры, и после достижения конкретных результатов информация будет доступна. Не исключена вероятность того, что bp войдет в контракт на разработку месторождения "Карабах" в текущем году", - заявил он.

Отметим, что перспективная морская структура "Карабах" была открыта в 1959 году в результате сейсморазведки, данные по ней были уточнены в 1984 году и 1997-1998 годах. Месторождение находится в 120 километрах к востоку от Баку, в море на глубине 150-200 метров.

20 сентября 2024 года между bp и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) был подписан меморандум о взаимопонимании, отражающий намерение bp присоединиться к соглашениям по месторождениям "Карабах" и Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара (ADUA).

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