Bakcell поддержал мероприятие «Инновации на пути к разнообразию» в кафе Kaşalata (ФОТО)

В рамках своей стратегии поддержки инклюзивности Bakcell, лидер в области инноваций и скорости, организовал мероприятие под названием «Инновации на пути к разнообразию» в кафе Kaşalata, созданном общественным объединением «Birgə və Sağlam». Мероприятие было посвящено партнерству Bakcell с общественным объединением, а также предоставило возможность пообщаться с молодыми сотрудниками кафе.

В рамках мероприятия выступили Клаус Мюллер, генеральный директор Bakcell; Айсель Сулейманова, директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell; Айтен Эйналова, председатель общественного объединения «Birgə və Sağlam»; Натаван Мамедова, председатель Родительского консультативного совета объединения; и депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи. На мероприятии присутствовали представители дипломатических миссий, неправительственных организаций (НПО) и медиа, всего около 40 гостей.

В своём выступлении генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер подчеркнул важность этой инициативы с точки зрения инноваций и инклюзивности:

«Инновации - это не только технологии, но и создание новых возможностей для каждого члена нашего общества. Такие проекты, как Kaşalata, раскрывают потенциал нейроразнообразной молодежи, способствуют их равноправной интеграции в общество и создают основу для светлого будущего. Мы в Bakcell гордимся тем, что вносим вклад в создание устойчивого и инклюзивного общества с помощью инновационных решений, и намерены продолжать поддерживать подобные инициативы в будущем».

Общественное объединение «Birgə və Sağlam» направлено на поддержку социального благополучия нейроразнообразных людей и их семей. Его деятельность включает интеграцию людей с аутизмом в общество, продвижение инклюзивного образования и расширение возможностей трудоустройства. В настоящее время при объединении работают два центра по аутизму.

Кафе Kaşalata, инициатива объединения, является важным социальным проектом, поддерживающим трудоустройство молодежи с особыми потребностями, что делает его значимым шагом на пути к инклюзивности и созданию реальных возможностей для нейроразнообразных людей.

О компании Bakcell

Bakcell - это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.