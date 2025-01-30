В Азербайджане будет обеспечено использование школьных автобусов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет организовано использование школьных автобусов для удобной и безопасной перевозки обучающихся в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.

Об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", сообщает Trend.

Согласно государственной программе, в течение 2025-2030 годов в этом направлении будет проведен анализ, определены потребности и обеспечено использование школьных автобусов для перевозки обучающихся в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.