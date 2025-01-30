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В Азербайджане будет обеспечено использование школьных автобусов

Экономика Материалы 30 января 2025 21:31 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет обеспечено использование школьных автобусов

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет организовано использование школьных автобусов для удобной и безопасной перевозки обучающихся в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.

Об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", сообщает Trend.

Согласно государственной программе, в течение 2025-2030 годов в этом направлении будет проведен анализ, определены потребности и обеспечено использование школьных автобусов для перевозки обучающихся в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

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