Азербайджан готов оказывать всестороннюю поддержку в успешной реализации ЦУР на предстоящие годы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов углублять сотрудничество с партнерами и оказывать всестороннюю поддержку в успешной реализации целей устойчивого развития (ЦУР), которые будут определены на предстоящие годы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026–2030 годы).

"Азербайджан готов углублять сотрудничество с партнерами и оказывать всестороннюю поддержку в успешной реализации целей, которые будут определены на предстоящие годы. Мы надеемся, что новый рамочный документ будет подготовлен с учётом как существующих реалий, так и показателей развития Азербайджана за последние пять лет, его нынешних международных позиций, а также ожиданий государства и правительства. ООН, став частью рамок сотрудничества Азербайджана в области устойчивого развития, нацелена на достижение конкретных результатов в расширении "зелёной" экономики и обеспечении социальной инклюзивности", - сказал он.