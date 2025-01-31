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Результаты климатической инициативы Baku Harmony для фермеров планируется представить на COP30

Экономика Материалы 31 января 2025 16:41 (UTC +04:00)
Результаты климатической инициативы Baku Harmony для фермеров планируется представить на COP30

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Результаты климатической инициативы Baku Harmony для фермеров планируется представить на COP30 в Бразилии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития Азербайджана Лейла Джаббарлы в ходе мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026–2030 годы).

"На COP29 официально было объявлено о запуске инициативы для фермеров и это очень успешная инициатива. Сейчас мы стараемся реализовать все меры для достижения целей гармонии. И мы планируем представить результаты на СОР30", - сказала она.

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