БАКУ /Trend/ - Результаты климатической инициативы Baku Harmony для фермеров планируется представить на COP30 в Бразилии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития Азербайджана Лейла Джаббарлы в ходе мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026–2030 годы).

"На COP29 официально было объявлено о запуске инициативы для фермеров и это очень успешная инициатива. Сейчас мы стараемся реализовать все меры для достижения целей гармонии. И мы планируем представить результаты на СОР30", - сказала она.