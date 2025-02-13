SOCAR впервые внедряет мониторинговую программу "Leucipa" в Каспийском регионе (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ – Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые начинает внедрение мониторинговой программы "Leucipa" в Каспийском регионе. Об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Согласно информации, этот проект, который впервые реализуется в Каспийском регионе, является ключевой частью стратегии цифровой трансформации Upstream-сектора SOCAR.

В рамках стратегического сотрудничества с Baker Hughes на первоначальном этапе система будет развернута примерно на 100 скважинах, обеспечивая мониторинг насосов как производства Baker Hughes, так и других производителей. "Leucipa" обеспечит полную интеграцию различных насосных систем, что позволит в режиме реального времени отслеживать и оптимизировать операционные показатели.

"Этот инновационный инструмент полностью соответствует стратегии SOCAR, направленной на повышение операционной эффективности, оптимизацию производственных процессов и максимальное использование активов. Среди ключевых преимуществ "Leucipa" – прогнозная аналитика, продление срока эксплуатации оборудования, оптимизация колебаний производства и повышение точности в управлении ресурсами", – говорится в сообщении компании.

SOCAR отмечает, что этот шаг укрепит лидерские позиции компании в сфере цифровых инноваций в нефтегазовой отрасли Каспийского региона и способствует формированию новых отраслевых стандартов. Успешная реализация программы "Leucipa" на предприятиях ПО "Азнефть" станет важным стимулом для развития нефтегазового сектора региона, привлечения технологических инвестиций и дальнейшего прогресса отрасли в целом.