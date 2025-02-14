Тюркский мир вступает в решающий этап своей экономической истории - Багдад Амреев

БАКУ/Trend/ - Тюркский мир вступает в решающий этап своей экономической истории.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ) Багдад Амреев на мероприятии «Тюркский инвестиционный фонд и Союз торгово-промышленных палат тюркских стран (TCCI): информационная встреча и B2B для бизнес-лидеров».

Он отметил, что спустя пятнадцать лет после создания Организации тюркских государств тюркский мир стал еще более сплоченным, связи между странами укрепились, а деловые круги стали более тесно сотрудничать.

По его словам, тюркский мир находится в начале большого пути, который определит его судьбу.

«Тюркский мир становится стратегическим экономическим коридором. Все политические, межправительственные и институциональные усилия направлены на единую цель – интеграцию тюркского мира. Эта интеграция основана не только на экономическом, но и на культурном, историческом и политическом сотрудничестве. Важную роль в этом процессе играет бизнес-сообщество. Правительства принимают решения, организации облегчают этот процесс, институты работают над достижением этой цели, но именно бизнес-сообщество воплощает все эти усилия в реальность. Экономическое сотрудничество в тюркском мире развивается по пяти основным направлениям. Это – устранение барьеров для торговли и инвестиций, укрепление транспортных и энергетических связей, расширение региональных цепочек поставок, содействие инновациям и цифровой трансформации, укрепление финансового сотрудничества и разработка совместных механизмов финансирования», - отметил Б.Амреев.

Тюркский мир вступает в решающий этап своей экономической истории, и главной движущей силой этого развития станет бизнес-сообщество, добавил он.