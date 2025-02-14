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Не откладывайте свои планы — реализуйте их с кредитом от Yelo Bank!

Экономика Материалы 14 февраля 2025 15:36 (UTC +04:00)
Не откладывайте свои планы — реализуйте их с кредитом от Yelo Bank!
Фото: Yelo Bank

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БАКУ /Trend/ - Новая машина, ремонт квартиры, долгожданный отпуск или просто небольшие траты, которые сделают вашу жизнь комфортнее — все это возможно с выгодным потребительским кредитом от Yelo Bank. Теперь еще и с более низкой процентной ставкой!

Вы можете получить до 50 000 манатов по ставке от 10,9% годовых. А удобные условия погашения позволяют выбрать срок от 6 до 59 месяцев.

Оформить кредит теперь еще проще! Вы можете посетить любой филиал Yelo Bank или воспользоваться удобным онлайн-оформлением. Подайте заявку на полностью онлайн-кредит через приложение Yelo, получите одобрение без визита в банк и средства сразу поступят на вашу карту.

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