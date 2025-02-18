Экологическая инициатива фонда Red Hearts продолжается: собрано 100 кг батареек

Фонд Red Hearts продолжает реализацию проектов, способствующих защите окружающей среды. В рамках проекта «Сдавай батарейки — сохраняй природу», организованного совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, фонд успешно провёл очередную экологическую акцию. В ходе кампании эковолонтёры собрали более 100 килограммов использованных батареек и передали их в ООО "Тəhlükəli Tullantılar" («Опасные Отходы»).

Собранные отходы поступили из пунктов приёма, расположенных в ЗАО «Азербайджанские авиалинии», в бизнес-центре «Баку Белый Город», Бакинском европейском лицее, филиалах сети супермаркетов «Araz» (Space и Хатаи), а также из гипермаркета «Bravo» в Ахмедли.

Отметим, что проект реализуется с 2022 года и направлен на отделение непригодных для использования батареек от других отходов с целью минимизации их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Кроме того, инициатива нацелена на повышение экологической грамотности и акцентирует внимание на важности правильного обращения с отходами. В рамках проекта контейнеры для сбора батареек размещены в государственных учреждениях, компаниях, супермаркетах, образовательных учреждениях, филиалах банков и гостиницах по всему Баку и регионам. Цель проекта — повысить общественную осведомлённость об экологических проблемах и привлечь внимание к переработке отходов.

Следует отметить, что фонд «Red Hearts» был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.