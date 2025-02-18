ВЭФ и минэкономики Азербайджана подписали Письмо о намерениях по Платформе акселерации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с управляющим директором Всемирно экономического форума (ВЭФ) Миреком Душеком.

Об этом Trend сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

В ходе встречи было подчеркнуто, что между Азербайджаном и ВЭФ налажены отношения плодотворного сотрудничества, наша страна принимает активное участие в ряде инициатив ВЭФ.

В рамках сотрудничества были отмечены шаги, предпринимаемые в нашей стране в направлении цифровой трансформации, инноваций и технологий. Состоялся обмен мнениями о перспективах и потенциальных возможностях партнерства.

В рамках встречи между министерством экономики и ВЭФ состоялась онлайн-церемония подписания Письма о намерениях по Платформе акселерации. Согласно документу, сторонами будет совместно оказана поддержка инициативам по интеграции Азербайджана в глобальную сеть знаний и обмена, объединяющей представителей государственного и частного секторов. Целью данной инициативы является создание новых возможностей в сфере инноваций и развития навыков, а также содействие развитию современной экосистемы навыков.

Было отмечено, что Платформа акселерации будет предлагать решения для развития человеческого капитала в соответствии с быстро меняющейся экономикой и стимулировать государственно-частное партнерство.

Отметим, что Платформа акселерации Всемирно экономического форума - это общенациональная платформа государственно-частного партнерства, действующая в целях инклюзивного развития. Платформы акселерации ВЭФ, работающие в настоящее время в 40 странах, способствуют сотрудничеству между различными секторами, развитию соответствующих требованиям рынка труда навыков и расширяют использование инновационных решений. Акселераторы предоставляют возможности использования потенциала ряда платформ ВЭФ.