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Yelo Bank поддерживает инклюзивную занятость (ФОТО)

Экономика Материалы 20 февраля 2025 10:54 (UTC +04:00)
Yelo Bank поддерживает инклюзивную занятость (ФОТО)
Фото: Yelo Bank

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Yelo Bank продолжает активно развивать инклюзивную рабочую среду и создавать равные карьерные возможности для всех. В рамках этого направления команда по набору персонала Банка приняла участие в ярмарке вакансий, организованной Министерством труда и социальной защиты населения, Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Общественным объединением «Центр независимой жизни лиц с ограниченными возможностями». В ходе мероприятия специалисты Yelo Bank провели прямые встречи с кандидатами, рассказали о доступных вакансиях и перспективах карьерного роста.

Поддержка профессионального развития и интеграция людей с ограниченными возможностями в рынок труда – один из важных приоритетов Yelo Bank. Мы уверены, что каждый человек должен иметь равные возможности для раскрытия своего потенциала. Именно поэтому банк продолжает реализовывать инициативы по созданию инклюзивной и доступной рабочей среды.

Участие Yelo Bank в подобных ярмарках вакансий уже стало традицией. Для молодых специалистов без опыта работы в банковской сфере мы реализуем образовательные программы и карьерные проекты, которые помогают получить практический опыт и дают возможность трудоустройства в Банке.

Следите за новыми возможностями на официальном сайте (yelo.az) и в социальных сетях «Yelo Team». Актуальные вакансии доступны по ссылке: https://bit.ly/3QKlq4d.

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Yelo Bank поддерживает инклюзивную занятость (ФОТО)
Yelo Bank поддерживает инклюзивную занятость (ФОТО)
Yelo Bank поддерживает инклюзивную занятость (ФОТО)
Yelo Bank поддерживает инклюзивную занятость (ФОТО)
Yelo Bank поддерживает инклюзивную занятость (ФОТО)
Yelo Bank поддерживает инклюзивную занятость (ФОТО)
Yelo Bank поддерживает инклюзивную занятость (ФОТО)
Yelo Bank поддерживает инклюзивную занятость (ФОТО)
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