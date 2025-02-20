Yelo Bank поддерживает инклюзивную занятость (ФОТО)

Yelo Bank продолжает активно развивать инклюзивную рабочую среду и создавать равные карьерные возможности для всех. В рамках этого направления команда по набору персонала Банка приняла участие в ярмарке вакансий, организованной Министерством труда и социальной защиты населения, Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Общественным объединением «Центр независимой жизни лиц с ограниченными возможностями». В ходе мероприятия специалисты Yelo Bank провели прямые встречи с кандидатами, рассказали о доступных вакансиях и перспективах карьерного роста.



Поддержка профессионального развития и интеграция людей с ограниченными возможностями в рынок труда – один из важных приоритетов Yelo Bank. Мы уверены, что каждый человек должен иметь равные возможности для раскрытия своего потенциала. Именно поэтому банк продолжает реализовывать инициативы по созданию инклюзивной и доступной рабочей среды.



Участие Yelo Bank в подобных ярмарках вакансий уже стало традицией. Для молодых специалистов без опыта работы в банковской сфере мы реализуем образовательные программы и карьерные проекты, которые помогают получить практический опыт и дают возможность трудоустройства в Банке.



Следите за новыми возможностями на официальном сайте (yelo.az) и в социальных сетях «Yelo Team». Актуальные вакансии доступны по ссылке: https://bit.ly/3QKlq4d.



Вас интересуют услуги банка, а также срочный кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!