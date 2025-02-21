Yelo Bank принял участие в Агробизнес-фестивале (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank принял участие в Агробизнес-фестивале, который состоялся в Имишли и был направлен на финансирование аграрного сектора и поддержку предпринимателей. В рамках фестиваля, организованного Аграрным инновационным центром, прошла панельная дискуссия на тему «Государственные финансовые механизмы».

Во время заседания представитель Yelo Bank ответил на вопросы фермеров и предпринимателей, работающих в сельскохозяйственном секторе, а также представил подробную информацию о кредитных продуктах, процентных ставках и механизмах финансирования. Участники обсудили доступные финансовые решения и новые возможности для развития бизнеса в аграрной сфере.

На «Ярмарке кредитов», проведенной в рамках фестиваля, команда Yelo Bank провела индивидуальные встречи с фермерами и предпринимателями, выслушала их потребности и обсудила перспективы сотрудничества.

Yelo Bank продолжит поддерживать развитие сельского хозяйства, помогая фермерам и предпринимателям расширять свои возможности финансирования. Узнайте больше о продуктах, созданных для роста вашего агробизнеса: https://bit.ly/ylkmghs

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