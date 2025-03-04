«Nar» шестой год подряд лидирует в рейтинге Net Promoter Score

Благодаря доступным интернет-тарифам и выгодной ценовой политике «Nar» в шестой раз был признан ведущим мобильным оператором страны в рейтинге Net Promoter Score (NPS). Помимо общего лидерства по NPS, оператор показал наивысшие результаты по уровню лояльности клиентов в Гяндже, Хачмазе, Сумгаите, Абшероне и Ленкорани. По мнению респондентов, именно «Nar» предлагает лучший мобильный интернет и самые доступные цены на рынке. Опрос, проведенный международной исследовательской компанией, охватил представителей различных возрастных и профессиональных групп. Его результаты подтвердили устойчивое лидерство «Nar» в обеспечении высокого уровня удовлетворенности клиентов.

Одним из ключевых факторов, повышающих уровень клиентского опыта, является сеть современных и удобных магазинов. В 2024 году было открыто шесть новых магазинов. Кроме того, завершена модернизация магазинов «Nar», начатая в 2019 году. Теперь все фирменные магазины оператора отличаются современным дизайном и удобной инфраструктурой, создавая комфортную среду для получения мобильных услуг, что способствует росту клиентской лояльности.

Помимо качественного сервиса и доступных тарифов, «Nar» укрепляет лояльность клиентов через свою стратегию социальной ответственности. В 2024 году компания инвестировала около 2 миллионов манатов в более 40 социальных проектов, направленных на развитие образования, сохранение культурного наследия, поддержку патриотизма и инклюзивности. Эти инициативы подтверждают стремление «Nar» создавать социальную ценность и способствовать благополучию общества. В 2025 году компания планирует расширить эту деятельность, продолжая оказывать положительное влияние на сообщество.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.