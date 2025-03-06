Назван прогноз доходности ГНФАР от нефти на текущий год (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:54)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что нефтяные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) составят 9 миллиардов 810 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня заместитель исполнительного директора Бахруз Бахрамов во время выступления на мероприятии на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год".

"Прогнозируется, что в этом году активы ГНФАР по нефти составят 60 миллиардов долларов

Изменение мировых цен на нефть влияет на доходы Фонда от нефти. На фоне геополитических процессов, происходящих сегодня, мы не увидим столь существенных изменений в контексте нашего риска, рентабельности в течение года",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!