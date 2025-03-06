Между ЦБА и Национальным банком Грузии подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялся визит делегации во главе с председателем Национального банка Грузии Натией Турнава в Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Об этом в четверг Trend сообщили в пресс-службе ЦБА.

"Председатель ЦБА Талех Кязимов встретился с делегацией Национального банка Грузии.

На встрече было выражено удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках существующих отношений сотрудничества между центральными банками по ряду направлений, состоялся обмен мнениями по модернизации платежных систем, внедрению риск-ориентированного банковского контроля, реформам в монетарной сфере, внедрению финансовых технологий, повышению финансовой грамотности и расширению сотрудничества в других сферах.

В завершение встречи, между Центральным банком и Национальным банком Грузии был подписан меморандум о взаимопонимании.

Целью меморандума является расширение сотрудничества в области денежно-кредитной политики, политики финансовой стабильности, банковского контроля, платежных систем, а также финансовых технологий.

Также в рамках меморандума предусмотрена организация исследовательских и аналитических поездок с целью обмена опытом и информацией, проведения тренингов и совместных семинаров, а также предоставления технических консультаций.

Подписанный меморандум послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между Центральными банками обеих стран, будет способствовать развитию как центрального банкинга, так и финансового сектора обеих стран в целом",- говорится в сообщении ЦБА.

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