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Наблюдаются задержки рейсов Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Москва

Экономика Материалы 11 марта 2025 10:56 (UTC +04:00)
Наблюдаются задержки рейсов Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Москва

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой (Российская Федерация) наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово), сказали во вторник Trend в ЗАО Azerbaijan Airlines.

В целях обеспечения безопасности полетов AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях.

Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании.

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