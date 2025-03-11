В Баку состоялось мероприятие бизнес-миссии московских компаний (ФОТО) ДОПОЛНЕНО

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БАКУ/Trend/ - В Баку состоялась презентационная сессия в рамках бизнес-миссии московских предприятий в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, Московский экспортный центр (МЭЦ) организовал бизнес-миссию в Баку с 11 по 13 марта.

В рамках бизнес-миссии московские компании представили передовые решения в промышленности, автоматизации и медицине, а также продемонстрируют свои продукты и услуги.

По словам генерального директора МЭЦ Виталия Степанова, азербайджанский рынок представляет собой значительную возможность для московских предприятий, стремящихся расширить свое присутствие в регионе. Участие в бизнес-миссии МЭЦ позволит компаниям не только представить свои инновационные решения, но и наладить важные деловые контакты, а также изучить специфику работы на местном рынке.



В рамках бизнес-миссии в Баку примут участие ведущие предприятия Москвы, представляющие следующие сферы:

- Промышленное оборудование: компании предложат широкий ассортимент продукции, начиная от кабельно-проводниковой продукции и зака

нчивая аналитическим приборостроением и решениями для неразрушающего контроля

- Автоматизация и технологии: участники представят разработки для управления процессами, включая регулирующие и отсечные клапаны

- Медицина и биотехнологии: московские компании продемонстрируют инновационные медицинские изделия и передовые технологии для диагностики и лечения.

В ходе мероприятия торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов отметил, что jсновная задача в рамках бизнес-миссии – заключение соглашений о новых контрактах и поставках современной, высококачественной продукции московских предприятий в Азербайджан: "Как торговое представительство России, мы готовы оказать всю необходимую поддержку".

Он подчеркнул, что бизнес-миссия московских компаний в Азербайджан стала хорошей традицией. По его словам, победители программ Московского экспортного центра – наиболее активные и современные предприятия столицы – приезжают для личных встреч с азербайджанскими партнёрами.

В свою очередь, руководитель представительства Российский экспортный центр в Азербайджане Нури Гулиев сообщил, что Центр поддержал экспорт в Азербайджан на сумму свыше 3 миллиардов долларов США.

"Это достаточно большая цифра и вклад в развитие товарооборота между Россией и Азербайджаном",- сказал он.