В Азербайджане будет увеличена стоимость активов, управляемых инвесторами (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стоимость активов, управляемых инвесторами, составляет 35,6 миллиона долларов США.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Рашад Халыгов во время выступления на I Национальном форуме финансовой доступности, проходящем в Баку.

"В этом году мы планируем увеличить эту сумму до 50 миллионов долларов США", - отметил он.

Финансовая доступность для стартапов - относительно новое направление в стране.

"В настоящее время в экосистеме по всей стране насчитывается около 230 стартапов, 50 из которых достигли стадии инвестирования.

Активы под управлением Фонда Caucasus Ventures, сформированного при поддержке IRIA, в настоящее время составляют 6,6 миллиона долларов США. В прошлом году этот Фонд инвестировал в 25 стартапов. Общая сумма инвестиций составляет около 1,5 миллиона долларов США", - добавил Р.Халыгов.

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