Открываются новые возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Италией - посол

БАКУ /Trend/ - Открываются новые возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо на конференции, посвященной вопросам устойчивого развития и приуроченной ко Дню итальянского дизайна в Баку.

"Италию и Азербайджан связывает очень тесное сотрудничество, особенно в энергетическом секторе. Азербайджан является важным поставщиком нефти и газа для Италии. Однако, помимо этого, я рад отметить, что открываются новые возможности во многих других сферах", - сказал он.

По словам посла, отношения между двумя странами продолжают укрепляться на всех уровнях. В политической плоскости наблюдается регулярный обмен визитами и контактами на высшем уровне.

"Существуют стремление и интерес к углублению наших отношений во всех секторах экономики. Также следует отметить, что сотрудничество между Италией и Азербайджаном в культурной и экономической сферах всегда было очень крепким. Это прочные и постоянно углубляющиеся связи, которые способствуют расширению взаимодействия и на экономическом уровне", - подчеркнул он.