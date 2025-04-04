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Азербайджан располагает значительными газовыми ресурсами - министр энергетики (Дополнено)

Экономика Материалы 4 апреля 2025 18:01 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня были обсуждены два основных вопроса — газоснабжение и развитие проектов "зелёной" энергетики". Также была рассмотрена перспектива расширения Южного газового коридора. Азербайджан располагает значительными газовыми ресурсами, и в настоящее время работы ведутся на различных месторождениях.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Баку в рамках Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергии министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, для дальнейшего ускорения этого процесса необходимо большее сотрудничество с Европейским союзом.

"Потому что речь должна идти о долгосрочных контрактах. Мы производим природный газ. Газовые ресурсы и запасы в Азербайджане достаточно велики. Нам хватит их на многие годы", - сказал министр.

Он также отметил, что Азербайджан производит природный газ и транспортирует его по трубопроводу. "У нас нет возможности перенаправить поставки газа в случае их срыва по каким-либо причинам. Поэтому это является особенностью. Нам необходимы долгосрочные контракты, а также гарантии от Европейского Союза и, насколько возможно, инвестиции и финансирование, чтобы мы могли расширить процесс производства газа и инфраструктуру газоснабжения, соединяющую нас с Европой, с более высокими темпами. Мы также широко обсудили ряд инициатив, выдвинутых Азербайджаном в области "зеленой" энергии. Как известно, в настоящее время реализуются различные проекты. Среди них я хотел бы отметить проект Каспийское море-Черное море-Восточная Европа-Румыния-Венгрия. Это самый перспективный проект",- добавил он.

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