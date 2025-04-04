Экспорт газа из Азербайджана по Южному газовому коридору вырос на 57% - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С 2021 по 2024 годы Азербайджан добился увеличения объема газа, экспортируемого по Южному газовому коридору, на 57 процентов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на пресс-конференции в Баку в рамках Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергии сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Были обсуждены перспективы расширения Южного газового коридора. Азербайджан располагает достаточными газовыми запасами, и работы на газовых месторождениях продолжаются. С 2021 по 2024 годы Азербайджан смог увеличить объем газа, экспортируемый через Южный газовый коридор, на 57 процентов. Это значительное достижение. Для получения новых объемов газоснабжения необходимо большее сотрудничество с Европой", - добавил министр.

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