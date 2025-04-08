"Пакистанские международные авиалинии" планируют возобновить прямые рейсы в Баку в этом месяце

БАКУ /Trend/ - "Пакистанские международные авиалинии" планируют возобновить прямые рейсы в Баку уже в конце текущего месяца.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин на мероприятии, посвященном Национальному дню Пакистана в Баку.

"В прошлом году более 81 000 туристов из Пакистана посетили Азербайджан. Мы надеемся, что с возобновлением прямых рейсов авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в Баку уже в этом месяце нам удастся преодолеть отметку в 100 000 туристов в текущем году", - сказал он.

По словам дипломата, отношения между Пакистаном и Азербайджаном носят стратегический характер и охватывают политическую, культурную и экономическую сферы. Он отметил, что за последние годы состоялись многочисленные обмены визитами на высоком уровне, что свидетельствует о братских связях между двумя странами.

"Самая прочная основа этих отношений - это искренние любовь и уважение, которые каждый пакистанец питает в отношении Азербайджана. Прочная дружба между Пакистаном и Азербайджаном служит ярким примером солидарности и сотрудничества, основанных на взаимных любви и уважении", - добавил Гасым Мохиуддин.