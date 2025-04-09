АБР опубликовал прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025–2026 годы

БАКУ/Trend/ - Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), инфляция в Азербайджане в 2025 году составит 4,2%, а в 2026 году снизится до 3,5%, передаёт Trend.

В последнем отчёте АБР отмечается, что в 2024 году уровень инфляции в Азербайджане составил 2,2% по сравнению с 8,8% в 2023 году.

«Инфляция снизилась в начале 2024 года, особенно в отношении продуктов питания и других товаров, однако в середине года начала расти из-за повышения цен на топливо. Среднегодовая инфляция упала с 8,8% в 2023 году до 2,2% в 2024 году, что отражает снижение инфляции на продовольственные товары с 9,6% до 1,3%, на непродовольственные товары — с 8,4% до 1,6%, и на услуги — с 8,2% до 4,0%. Замедлению инфляции способствовало снижение мировых цен на продовольствие», — говорится в отчёте.

Аналитики АБР также подчёркивают, что повышение регулируемых цен на топливо в июне 2024 года способствовало росту среднегодовой инфляции — с 0,6% в мае до 2,2% в декабре.