ВТБ (Азербайджан) завершил I квартал с прибылью в 3,3 млн манатов

ОАО ВТБ (Азербайджан) опубликовал итоги первого квартала 2025 года. Согласно отчету, активы банка выросли на 10 процентов в сравнении с 4-м кварталом 2024 года и достигли 348,541 миллиона манатов.

Общий объем кредитного портфеля достиг 235,764 миллиона манатов. Особое внимание ВТБ уделяет поддержке бизнеса. За 1-й квартал было выдано бизнес-кредитов на сумму свыше 76 млн манатов, что составляет треть от общего объема выданных клиентам кредитов.

Чистая процентная прибыль банка, по сравнению с 1-м кварталом 2024 года, выросла на 42,5% и превысила 7,5 млн манатов, а непроцентные доходы выросли на 40% - до 3,811 млн манатов.

По итогам первого квартала 2025 года рентабельность капитала (ROE) ВТБ (Азербайджан) составила 12,98%.

Совокупный капитал банка превысил 95,691 миллиона манатов, что на 45,691 миллиона манатов больше (почти в 2 раза), чем нормативное требование Центробанка.

Информацию о продуктах и услугах ОАО ВТБ (Азербайджан) можно получить в филиалах, на официальном веб-сайте https://vtb.az/, по номеру 986, а также на страницах в социальных сетях.