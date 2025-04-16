Роль транспортной отрасли в экономике Азербайджана значительно возросла - замминистра (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В последние годы роль транспортной отрасли в экономике Азербайджана значительно возросла, а доля в ВВП достигла 6,5 процента.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Джавид Гурбанов на Национальном форуме развития бизнеса в Баку.

Он отметил, что проекты, реализуемые в сфере транспорта, адаптированы к современным международным требованиям и включают в себя такие важные аспекты, как защита окружающей среды, декарбонизация, инновации, цифровизация.

"Предпринимаются соответствующие шаги по увеличению транзитного потенциала страны и ее превращения в транспортный узел Евразии. Сложившаяся в мире в последнее время геополитическая ситуация еще больше повысила стратегическое значение Азербайджана в сфере международных перевозок. Наблюдается резкий рост за короткий срок транзита грузов через территорию Азербайджана", - сказал Д.Гурбанов.

Он добавил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях страны реализуются крупные инфраструктурные проекты с созданием новых транспортных коммуникаций. "Кроме того, важное значение имеет реализация Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях, утвержденной в январе текущего года. Целью данной программы является создание устойчивой транспортной системы в Баку и прилегающих районах, повышение качества пассажирской мобильности", - сказал замминистра.

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