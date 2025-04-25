Привлечение иностранных инвестиций в Азербайджан является одной из основных задач - Гюндуз Керимов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Привлечение иностранных инвестиций в Азербайджан - одна из основных задач.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил на прошедшей сегодня конференции на тему "Конституция и суверенитет - развитие предпринимательства в Азербайджане" заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов.

Он отметил, что экономика Азербайджана является многоотраслевой - такие сферы, как транспорт, банковское дело, строительство и другие, активно развиваются.

"Недавнее принятие ряда законов, включая законы об эмиссиях, государственно-частном партнерстве и арбитраже, сыграло важную роль в продвижении иностранных инвестиций в Азербайджане", - подчеркнул он.

По его словам, в этих сферах необходима активность со стороны предпринимателей.

"Откуда возникает эта потребность? Во-первых, в области арбитража мы считаем, что важные окончательные шаги будут успешными только при наличии интереса со стороны предпринимателей. Продвижение и внедрение механизма альтернативного разрешения споров как между иностранными и азербайджанскими инвесторами, так и между самими местными предпринимателями является важной задачей. Очень радует, что руководство Азербайджанской конфедерации предпринимателей уделяет особое внимание этому механизму", - добавил он.

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