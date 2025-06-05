В экономической зоне Алят будет представлена новая территория - Валех Алескеров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Свободная экономическая зона Алят является наиболее привлекательной свободной экономической зоной региона.

Об этом заявил председатель правления Организации по управлению Свободной экономической зоной Алят (AFEZ) Валех Алескеров, выступая сегодня на конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем в Баку, сообщает Trend.

"Мы готовы предоставить инвесторам 60 гектаров территории. В ближайшее время станет доступным ещё 138 гектаров, а через год - 364 гектара. В общей сложности в нашем распоряжении находится около 6500 гектаров земли", - подчеркнул он.

Он отметил, что на территории Свободной экономической зоны Алят уже строится крупный аэропорт.

"Территория аэропорта на начальном этапе составит 750 гектаров, а в дальнейшем будет расширена и станет одним из крупнейших аэропортов региона.

Учитывая это, мы готовы оказать все виды транспортных и логистических услуг для заинтересованных инвесторов, которые сегодня работают в СЭЗ Алят", - отметил он.

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