Безграничная креативность с ASUS ProArt P16: ноутбук для тех, кто работает с идеями – ОБЗОР - ФОТО

ASUS — это не просто производитель техники, а компания, формирующая будущее цифровой индустрии. Она разрабатывает решения для самых разных пользователей: геймеров, деловых людей и тех, кто создаёт визуальный контент. Особое внимание ASUS уделяет и профессионалам креативных сфер — от дизайнеров и видеомонтажёров до блогеров, ежедневно генерирующих визуальный и видеоконтент. Серия ProArt — результат этого подхода. Она создана для тех, кому важно сочетание точности, мощности и надёжности. Новый ноутбук ASUS ProArt P16 воплощает в себе все эти качества. Это профессиональное устройство, предназначенное для работы с графикой, видео, 3D и современными инструментами на базе искусственного интеллекта.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система Windows 11 Домашняя/Pro Процессор AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока; до 5,1 ГГц), AMD Ryzen AI Нейронный процессор (ИИ-ускоритель) XDNA, 50 TOPS Графика NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков, 8ГБ GDDR7, (модель H7606WP)

NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков, 8ГБ GDDR7, (модель H7606WM)

AMD Radeon 890M Graphics Дисплей 16,0” 16:10 OLED 4K (3840x2400) 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 500 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 88%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100%; Delta E < 1; Настраиваемое цветовое пространство. Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass NBT. Поддержка стилуса ASUS Pen (4096 градаций нажатия) Второй дисплей нет Оперативная память 32 или 64 ГБ LPDDR5X-7500 на плате Накопитель До двух SSD 1 или 2 ТБ PCIe 4.0 Performance SSD Разъемы 1 USB 4.0 Gen3 Type-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery) 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery) 2 USB-A 3.2 Gen2 1 HDMI 2.1 FRL аудиоразъем 3,5-мм карт-ридер SD Express 7.0 Интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be) 3 диапазона 2x2, Bluetooth 5.4 Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello и шторкой Фирменное ПО

ProArt Creator Hub

StoryCube MuseTree

CapCut MyASUS

ScreenXpert

GlideX ПО ProArt Creator Hub для настройки функций профессиональной творческой работы

Выбор цветового пространства дисплея Защита дисплея ASUS OLED Care Диагностика системы и обновления Безопасная подзарядка Режимы работы вентиляторов Оптимизация изображения (Splendid) Оптимизация видео (Tru2Life) Горячие клавиши Оптимизация роуминга Wi-Fi Сервис AppDeals Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура с подсветкой

Ход клавиш 1,7 мм

Выделенная клавиша цифрового ассистента Copilot Высокоточный бесшовный тачпад Другое Камера FHD ИК ASUS AiSense

Аудиосистема harman/kardon с 6 динамиками Массив из 3 микрофонов Процессор безопасности Microsoft Pluton

US MIL-STD 810H стандарт военного назначения Батарея и питание До 20 ч автономной работы; быстрая подзарядка (0-60% за 49 мин);

90 Втч, 4 ячейки; БП 200 Вт (прямоугольный разъем); поддержка Power Delivery до 100 Вт (USB-C) Размеры и вес Цвет 355х247х14,9-17,3 мм; 1,85 кг Черный

Дизайн и дисплей: баланс формы и функции

ProArt P16 выполнен в прочном алюминиевом корпусе, устойчивом к повседневным нагрузкам и соответствующем военному стандарту US MIL-STD 810H. Это значит, что устройство имеет запас прочности и надежности в обычных условиях эксплуатации. Вес — 1,85 кг, а толщина — от 14,9 до 17,3 мм, что делает его достаточно лёгким и тонким для повседневного использования или командировок.

Дисплей — одна из сильнейших сторон ноутбука. Это 16-дюймовая OLED-панель 4K (3840x2400) с соотношением сторон 16:10, обеспечивая больше вертикального пространства — удобно при работе в графических редакторах или при редактировании видео. Поддержка HDR True Black 500, контрастность 1 000 000:1 и охват 100% DCI-P3 позволяют передавать цвета с максимальной точностью.

Это особенно важно для профессионалов, которым необходимо видеть реальное изображение без искажений. А ещё — экран сенсорный и совместим со стилусом ASUS Pen (4096 уровней нажатия), превращающим ноутбук в полноценный графический планшет. Встроенное защитное стекло Corning Gorilla Glass NBT защищает от царапин и отпечатков.

Аппаратная платформа: всё, что нужно креатору

Внутри ноутбука — передовой процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами и 24 потоками. Он поддерживает разгон до 5,1 ГГц, суммарная производительность в задачах с ИИ - свыше 80 TOPS (триллионов операций в секунду), помогающим работе ИИ-функций: от шумоподавления и ускоренного рендеринга до автоматической цветокоррекции.

Графические возможности зависят от комплектации. На выбор предлагаются:

NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8 ГБ GDDR7) — модель H7606WP

NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (8 ГБ GDDR7) — модель H7606WM

AMD Radeon 890M Graphics (встроенная)

Оперативная память — 32 или 64 ГБ LPDDR5X-7500, припаивается на плату, что обеспечивает высокую энергоэффективность и невероятную скорость. Этого запаса хватит даже для самых «тяжёлых» проектов. Хранение данных реализовано через два PCIe 4.0 SSD объёмом до 2 ТБ каждый — общее хранилище может достигать 4 ТБ.

Интерфейсы и беспроводные технологии

ProArt P16 предлагает набор портов, подходящий под любую задачу:

1 x USB 4.0 Gen 3 Type-C (до 40 Гбит/с, Power Delivery и видео)

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (до 10 Гбит/с, Power Delivery и видео)

2 x USB-A 3.2 Gen 2

1 x HDMI 2.1 FRL

SD Express 7.0 кардридер

Комбинированный 3,5-мм аудиоразъём

Беспроводная часть включает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Также встроена ИК-камера FHD с поддержкой Windows Hello — разблокировать ноутбук можно с помощью распознавания лица. Шторка на камере обеспечивает конфиденциальность.

Аудио и управление

За звук отвечает система harman/kardon с шестью динамиками, а также три микрофона с ИИ-шумоподавлением — голос звучит чётко даже в шумной обстановке.

Клавиатура — полноразмерная, с подсветкой и ходом клавиш 1,7 мм. Тачпад большой, бесшовный и чувствительный. Отдельная клавиша Copilot даёт быстрый доступ к ИИ-помощнику Windows — можно быстро запустить нужный сценарий или задать вопрос.

Программное обеспечение и фирменные решения

В состав ПО входят:

ProArt Creator Hub — управление производительностью, вентиляцией, выбор цветовых профилей

StoryCube и MuseTree — ИИ-инструменты для организации и генерации креативного контента

CapCut — видеоредактор

MyASUS, ScreenXpert, GlideX, Link to MyASUS — для интеграции и диагностики

ASUS OLED Care — защита дисплея от выгорания

Tru2Life и Splendid — улучшение изображения и видео

Оптимизация Wi-Fi, AppDeals, безопасная подзарядка — расширенный контроль системы

Все утилиты работают на базе Windows 11 Pro или Home и отлично сочетаются с офисными, креативными и облачными приложениями.

Автономность и зарядка

Установлен аккумулятор на 90 Втч, что обеспечивает до 20 часов работы. Поддержка быстрой зарядки — 0–60% за 49 минут. Заряжать можно как от комплектного блока 200 Вт, так и от любого USB-C адаптера мощностью до 100 Вт. Очень удобно в поездках.

Регистрация аккаунта ASUS и возможности приложения MyASUS

После покупки ProArt P16 пользователю рекомендуется зарегистрировать устройство в системе ASUS ID. Это открывает доступ к расширенным гарантийным возможностям, участию в акциях и быстрому получению технической поддержки.

Дополнительно ноутбук интегрирован с приложением MyASUS — это универсальный центр управления, где можно:

Проверить состояние системы и компонентов

Установить последние драйверы и обновления BIOS

Настроить параметры энергосбережения

Активировать интеллектуальную зарядку (для продления срока службы батареи)

Связать смартфон и ноутбук для обмена файлами, звонков и уведомлений

Получать индивидуальные предложения через сервис AppDeals

MyASUS делает использование ноутбука более гибким, комфортным и безопасным — особенно при работе в удалённом или гибридном формате.



Также ASUS предлагает владельцам ноутбуков программу расширенной гарантии ASUS Perfect Warranty, которая защищает устройства от повреждений, не покрываемых стандартной гарантией производителя. Программа распространяется на ноутбуки ASUS, ROG и TUF, приобретенные с 1 января 2025 года, и обеспечивает защиту от случайных падений, повреждений жидкостью, скачков напряжения и физических поломок. Чтобы воспользоваться преимуществами ASUS Perfect Warranty, пользователям необходимо создать учетную запись ASUS и зарегистрировать свой ноутбук в течение 90 дней с момента покупки.

Итог

ASUS ProArt P16 — это профессиональное решение без компромиссов. Он создан для тех, кто работает с визуальным контентом, проектирует, рендерит, анализирует и реализует смелые идеи в цифровом пространстве. Это ноутбук, который не тормозит ваш креатив, а усиливает его. Если вы монтируете видео, ноутбук справится с 4K-роликами без задержек, даже когда открыты несколько программ одновременно. Вам не нужно ждать, пока применится эффект или экспортируется файл — всё происходит быстро. Если вы рисуете или редактируете фото, дисплей показывает цвета точно такими, какими они будут на других устройствах. Это важно, если вы делитесь своими работами в сети или отправляете в печать. Если вы ведёте стрим или онлайн-уроки, звук будет чистым, видео — плавным, а ноутбук не зависнет в самый ответственный момент. А если просто часто работаете в дороге — аккумулятор держит до 20 часов, а ноутбук не шумит, когда вы в кафе или библиотеке. Это устройство, которое адаптируется под вас — а не наоборот. И эта безграничная креативность легко помещается в сумку или рюкзак.