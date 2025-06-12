PASHA Сapital выпустит обеспеченные облигации (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:59)

БАКУ /Trend/ - PASHA Сapital планирует выпустить обеспеченные облигации, что станет первым подобным случаем в стране.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил советник директора по продажам PASHA Сapital Ильгар Тагиев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам банка за 2024 год.

"В связи с этим проектом мы уже начали переговоры с Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана. Общий объем выпуска составит 40 миллионов ценных бумаг, из которых 10 миллионов будут облигациями с государственной гарантией.

Эти ценные бумаги будут пользоваться большим интересом на рынке, поскольку инвесторы смогут частично учитывать их в своей бухгалтерии как обеспеченные государственными гарантиями",- добавил он.

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