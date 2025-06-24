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Азербайджан и Италия углубляют сотрудничество в энергетике — Эмин Эмруллаев

Экономика Материалы 24 июня 2025 20:15 (UTC +04:00)
Азербайджан и Италия углубляют сотрудничество в энергетике — Эмин Эмруллаев

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ /Trend/ – Азербайджан и Италия углубляют сотрудничество в энергетике.

Как передает Trend, об этом заявил министр образования Азербайджанской Республики Эмин Эмруллаев в рамках приёма, организованного по случаю 79-й годовщины образования Итальянской Республики.

В ходе своего выступления министр отметил значимость азербайджано-итальянских отношений в энергетической сфере. Он подчеркнул, что благодаря совместным проектам, в частности в рамках Южного газового коридора, страны вносят вклад в энергетическую безопасность Европы.

По его словам, Италия является одним из основных торговых партнёров Азербайджана, а Азербайджан — главным поставщиком энергоресурсов в Италию.

«Наше сотрудничество в энергетике, особенно в рамках Южного газового коридора, играет ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности в Европе», — отметил Эмин Эмруллаев.

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