Азербайджан и Италия углубляют сотрудничество в энергетике — Эмин Эмруллаев

БАКУ /Trend/ – Азербайджан и Италия углубляют сотрудничество в энергетике.

Как передает Trend, об этом заявил министр образования Азербайджанской Республики Эмин Эмруллаев в рамках приёма, организованного по случаю 79-й годовщины образования Итальянской Республики.

В ходе своего выступления министр отметил значимость азербайджано-итальянских отношений в энергетической сфере. Он подчеркнул, что благодаря совместным проектам, в частности в рамках Южного газового коридора, страны вносят вклад в энергетическую безопасность Европы.

По его словам, Италия является одним из основных торговых партнёров Азербайджана, а Азербайджан — главным поставщиком энергоресурсов в Италию.

«Наше сотрудничество в энергетике, особенно в рамках Южного газового коридора, играет ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности в Европе», — отметил Эмин Эмруллаев.