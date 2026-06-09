Azerbaijan enforcing reduction of interchange rate (UPDATE)

BAKU, Azerbaijan, June 9. A reduction in the interchange rate is taking effect in Azerbaijan from this month, Deputy Chairman of the Central Bank of Azerbaijan Vusal Khalilov said at the International Finance and Banking Summit taking place in Baku, Trend's correspondent reports.
"In terms of costs, we can highlight expenses related to digitalization, as well as costs in the payment sector, particularly cashless payments. While these costs are borne primarily by banks, payment organizations, and businesses, virtually every citizen faces the threat of fraud. In response to these challenges, the Central Bank, together with market participants, is taking significant steps. I would like to highlight some of them. First of all, we are conducting intensive negotiations with international card organizations on the optimization of these costs," he said.
According to him, the goal is to implement a more optimized pricing policy for both acquirers and issuers, in the interests of businesses.
"In this regard, in accordance with the decision of the Central Bank Board of Directors on March 18, the upper limit of the interchange rate was reduced by 0.25 percentage points. This decision comes into effect in June, and we believe it will have a positive impact," noted Khalilov.
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С июня в Азербайджане вступает в силу снижение ставки interchange (Дополнено)
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БАКУ/Trend/ - С июня в Азербайджане вступает в силу снижение ставки interchange.
Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вусал Халилов на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.
"В контексте издержек можно выделить расходы, связанные с цифровизацией, а также затраты в сфере платежей, в частности безналичных расчетов. Если эти расходы в большей степени ощущают банки, платежные организации и хозяйствующие субъекты, то с угрозами мошенничества сталкивается фактически каждый гражданин. В связи с этими вызовами Центральный банк совместно с участниками рынка предпринимает серьезные шаги. Хотел бы отметить некоторые из них. Прежде всего, мы ведем интенсивные переговоры с международными карточными организациями по вопросу оптимизации данных расходов", - сказал он.
По его словам, цель заключается в том, чтобы внедрить более оптимизированную тарифную политику как для эквайеров, так и для эмитентов в интересах хозяйствующих субъектов.
"В этой связи, согласно решению Правления Центрального банка от 18 марта, верхний предел ставки interchange был снижен на 0,25 процентного пункта. Это решение вступает в силу с июня, и мы считаем, что оно окажет положительное влияние", - отметил В.Халилов.