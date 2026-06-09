Azerbaijan shares plans to double ICT sector volume and boost export to $1 billion by 2030 (UPDATE)
Details added: first version posted on 10:19
BAKU, Azerbaijan, June 9. Azerbaijan plans to double the volume of ICT sector and increase export to $1 billion by 2030, Chairman of the Board of the Innovation and Digital Development Agency of Azerbaijan, Farid Osmanov, said at the International Finance and Banking Summit taking place in Baku, Trend's correspondent reports.
According to him, Azerbaijan continues to develop its digital ecosystem, with the MyGov platform at its core. The goal is to provide citizens with proactive and personalized services through a single digital platform.
"Over the past year, the number of MyGov users has nearly tripled, reaching 2.2 million. The number of services provided through the platform has grown 11-fold, and the amount of available information has doubled.
As part of Azerbaijan's Digital Agenda 2030, it is planned to double the size of the country's ICT sector from the current level of approximately $2.3 billion, as well as increase ICT export potential from $145 million to $1 billion per year," he said.
According to Osmanov, work is being completed in conjunction with the Central Bank and other agencies on a major legislative package aimed at developing venture funds, crowdfunding, technology parks, and facilitating the attraction of highly qualified specialists to the country.
New legislative initiatives are expected to create conditions for the accelerated development of the ICT and financial sectors in Azerbaijan.
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Азербайджан планирует удвоить объем ИКТ-сектора и увеличить экспорт до $1 млрд к 2030 году (Дополнено)
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан планирует удвоить объем ИКТ-сектора и увеличить экспорт до 1 миллиарда долларов к 2030 году.
Об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фарид Османов на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.
По его словам, в Азербайджане продолжается развитие цифровой экосистемы, центральным элементом которой является платформа MyGov. Целью является предоставление гражданам проактивных и персонализированных услуг через единую цифровую платформу.
"За последний год число пользователей MyGov увеличилось почти втрое и достигло 2,2 миллиона человек. Количество услуг, предоставляемых через платформу, выросло в 11 раз, а объем доступной информации - в два раза.
В рамках цифровой повестки Азербайджана до 2030 года планируется удвоение объема ИКТ-сектора страны с текущего уровня около 2,3 миллиарда долларов, а также увеличение экспортного потенциала ИКТ с 145 миллионов до 1 миллиарда долларов в год", - сказал он.
По словам Ф.Османова, совместно с Центральным банком и другими структурами завершается работа над крупным законодательным пакетом, направленным на развитие венчурных фондов, краудфандинга, технопарков, а также упрощение привлечения высококвалифицированных специалистов в страну.
Ожидается, что новые законодательные инициативы создадут условия для ускоренного развития ИКТ и финансового сектора Азербайджана.