Спецоперация в Гаджигабуле – задержаны 11 человек, конфискованы оружие, наркотики

БАКУ /Trend/ - Соответствующие структуры МВД совместно с сотрудниками РОП Гаджигабульского района провели оперативно-розыскные и профилактические меры в районе, в ходе которых были задержаны 11 человек, говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в понедельник.

Во время обыска у данных лиц и в их квартирах были обнаружены и изъяты автомат, два магазина, пистолет «Макаров», четыре гранаты, 60 патронов и около пяти килограммов различных видов сильнодействующих наркотических средств.

По фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются необходимые оперативно-розыскные и следственные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)