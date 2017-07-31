Спецоперация в Гаджигабуле – задержаны 11 человек, конфискованы оружие, наркотики

31 июля 2017 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соответствующие структуры МВД совместно с сотрудниками РОП Гаджигабульского района провели оперативно-розыскные и профилактические меры в районе, в ходе которых были задержаны 11 человек, говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в понедельник.

Во время обыска у данных лиц и в их квартирах были обнаружены и изъяты автомат, два магазина, пистолет «Макаров», четыре гранаты, 60 патронов и около пяти килограммов различных видов сильнодействующих наркотических средств.

По фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются необходимые оперативно-розыскные и следственные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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